長照政策交鋒！民進黨總統參選人賴清德拋出住宿型機構補助每月1.5萬元，民眾黨總統參選人柯文哲則主張每月3萬元。柯文哲批評，賴清德說住宿型機構可以1.5萬元，一定沒講錢從哪裡來，因為賴清德不敢開辦保險，意思就是說，當要跟老百姓說要收錢，賴清德一定不敢講。

柯文哲認為，也因為這樣，賴一定想要設法去擴大政府的負擔部分，所以不敢把錢給到夠，「只能說好吧，1萬再多個5000，想辦法再從哪裡挪出來。」

柯文哲指出，坦白講，什麼叫財政紀律，要講政策一定要先想好大概錢從哪裡來，自己最簡單例子就是，當年在台北市推動1280定期票，他已經算好停車費可以cover；中央推1200定期票，「我跟你保證，以後就變錢坑」，因為1200政府要補貼一大推錢，錢從哪裡來？

柯文哲指出，他提出長照保險一個很重要的精神是，開始跟老百姓講說沒有免費的午餐，但公私協力，讓系統最有效率，既然台灣在健保做得還可以，其實健保應該是這樣，自費市場應該更開放一點，因為這可以促進整個產業發展，長照概念是這樣，還是要繳一點保費，然後政府再加一點，開放自費市場，讓這產業可以做起來。

另外，柯文哲也提到在家照顧者要補助，至於補助多少錢？柯文哲說，還是要精算，依照失能者程度去處理，因為很嚴重要在家裡照顧，當然給你錢多一點，若還好，拿著拐杖還能走來走去，就付的比較少，所以巴氏量表還是有它用途，決定殘障程度，決定說這個人要補多少，這樣比較有科學根據。