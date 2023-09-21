921國家防災日，苗栗場搜救演練，苗栗縣消防局特搜隊向副縣長鄧桂菊致敬。（謝明俊攝）

921已訂為國家防災日，中央防災中心今年選定新竹縣及苗栗縣負責操演，苗栗縣場從20日起連續兩天在頭份市及竹南鎮等兩地演練，以苗栗縣頭份市、竹南鎮等4個地區發生嚴重震災，多棟建築物倒塌，包括嘉義縣市、高雄市及屏東縣等4縣市消防局特搜隊趕來支援搜求，高雄市還出動2隻搜救犬，演練方式以無預警下達狀況，讓全部27個參與演練單位模擬應對方案。

今年中央防災中心選定新竹縣為震災演練主場，副場由苗栗縣承辦，據苗栗縣消防局搶救科長曹春風表示，這次演練想定是以模擬頭份市、竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉等區塊，發生嚴重震災，導致多棟建築物倒塌，多名民眾受困，包括嘉義縣市等4個縣市政府立即指派消防局特搜隊趕來苗栗支援搜救受困民眾，4個縣市特搜隊分別進駐4個鄉鎮市成立前進指揮所，展開搜救任務。

921國家防災日，苗栗縣副縣長鄧桂菊跟新南國小幼兒園小朋友講解防災包。（謝明俊攝）

921國家防災日，苗栗縣頭份市新南國小學童演練疏散逃生。（謝明俊攝）

921國家防災日，苗栗縣頭份市新南國小學童演練疏散逃生。（謝明俊攝）

苗栗場是從20日就開始演練，苗栗縣消防局安排在竹南運動公園、頭份運動公園、海口國小及新南國小等地區演練，模擬新城斷層發生規模6.9級地震，演練項目包括動員集結、救災據點開設及後勤支援、支援部隊進駐救災據點、人命搜救指揮管制、評估搜救及救援、建立緊急資通訊、國家級災難醫療救護隊、以及大規模收容處所等。

921國家防災日，苗栗場搜救演練，嘉義縣消防局搜隊支援。（謝明俊攝）

921國家防災日，苗栗場搜救演練，嘉義市消防局搜隊支援。（謝明俊攝）

921國家防災日，苗栗場搜救演練，屏東縣消防局搜隊支援。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊21日一早先到新南國小，與幼兒園的小朋友們講述防災包的故事，讓小朋友們回家提醒父母親平日要準備好防災包，以備萬一，稍後在早上9點21分時，中央防災中心發布地震警報，全體新南國小師生先在教室躲入課桌下避難，警報解除後，再由老師們帶領依序快步走到操場空曠場，清點人數並確定無受傷學生待救，整個演練確實迅速。