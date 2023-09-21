米奇為迪士尼100周年換上俏皮紫色褲褲，只在7-11購買午後の紅茶才可得到。（台灣麒麟KIRIN提供／朱世凱台北傳真）

歡慶迪士尼100周年，台灣麒麟KIRIN人氣飲料品牌「午後の紅茶」推出百年鉅獻「午後の幸福童話」，再將萌娃收入瓶內。台灣特別販售限時限量的「午後の紅茶–無糖紅茶 米奇／米妮限定款」及「午後の紅茶–奶茶 唐老鴨／黛西限定款」，即日起於全台7-11門市登場。

適逢迪士尼100周年，「午後の紅茶」特別玩聯名推出台灣限定的迪士尼娃娃，睽違6年開賣迪士尼主人翁角色—「午後の紅茶–無糖紅茶 米奇／米妮限定款」，亮眼貴氣的紫色與銀色服飾，獨家限定款式一組259元；此外，只要269元就能享受醇厚奶香的同時，配上迪士尼人氣情侶檔—「午後の紅茶–奶茶 唐老鴨／黛西限定款」帶來戀愛甜蜜滋味。

即日起，「午後の紅茶」推出粉絲回饋活動，期間追蹤按讚官方FB粉專，轉發指定貼文後於內文分享如何度過放鬆的午後時光，並tag好友一起享受幸福午後，完成指定動作即可獲得迪士尼瓶中娃娃組與午後の幸福童話精美書本造型禮盒抽獎資格。