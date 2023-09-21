1970年代最時尚的地方就是艾迪亞餐廳（Idea House），一群充滿有理想與才華的年輕人在忠孝東路，創辦了IDEA HOUSE音樂餐廳，用西洋音樂來表達他們壓抑情感，成為了戒嚴時期的地下文化中心，讓年輕人尋找自由與夢想；對比現今的金曲歌手常常走音，實在是令人搖頭嘆息。

艾迪亞年代包括法藍瓷創辦人陳立恆、表演工作坊藝術總監賴聲川、飛碟唱片創辦人吳楚楚，在美國洛杉磯振興美國爵士樂的陳家隆、蔡琴、羅大佑、胡因夢、楊祖珺、胡德夫、席德進，後期金智娟、庾澄慶、黃仲崑、王治平、童安格等人都在此演出，有些則成為民歌時期的代表性人物。

賴聲川在節目中獻唱歌曲，也表演藍調口琴，他說70年代的音樂夢想，從艾迪亞開始，代表一群人的思想、想法與人生，由胡茵夢介紹進艾迪亞，他說在艾迪亞得到啟發，也在當時認識了老婆丁乃竺，音樂歌詞不只是愛情，更多對未來、下一代、對資本社會的一種反思。至於艾迪亞的精神為何？陳立恆表示：「從零開始，共創一個平台，一群不同學校的學生在音樂上結緣，建立了情誼，一路做了十幾年，音樂歌手都可以有很好的發展。」

原本艾迪亞經營兩年卻要收攤，由陳立恆接下，收攤那天晚上，他簽下用衛生紙寫的20萬借據把餐廳頂下來，當時他月薪1萬元，20萬足以買一棟房子，現在回想起來真是「盲目兼勇氣」。跨國企業總裁雷壬鯤則說：「當時社會很封閉，越戰正在進行，但美國60年代嬉皮文化非常盛行，台灣則因為戒嚴的關係受到很多的限制，艾迪亞幾乎是一個窗口，如何去接受好的或者是新的西洋文化。年輕人對未來的憧憬、不確定性或是期待與現在相同，所以當時有幸能夠交到相同興趣的朋友。」

很難想像在戒嚴時期，一個不准公開演唱的年代，艾迪亞餐廳唱歌唱歌不被法律允許，因此門口需要有人站崗，警察臨檢外面的人敲敲玻璃打暗號，警察在時只彈吉他，警察走後歌手才繼續唱歌，艾迪亞是象徵自由奔放的地方，不接受台下觀眾點歌，不唱所謂的流行芭樂歌。更特別當時美國有裸奔法，艾迪亞也曾發生裸奔事件，16、7歲的學生光溜溜衝上舞台，警察在後面追。

相較於過去與現今的歌手有何不同？經營三個音樂餐廳的烏雲坦言：「有時候聽到金鐘獎歌手唱歌真的很難過，鋼琴完全找不到他的音，而且可以隨便舉五個歌手。但當年歌手唱LIVE音一定要準，音不準就完蛋了。」與現今歌手的音樂由機器做出來大不相同。《艾迪亞曾經在此》劇場音樂會將於10月6日至8日在台北城市舞台上演。