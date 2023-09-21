塑膠進入全球海洋的途徑。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

塑料汙染已對海洋生態造成嚴重損害，台灣師範大學生命科學專業學院副教授沈林琥組成研究團隊，透過五大洲海洋微塑料濃度圖，不僅揭示近5年全球微塑料污染分布情況，更探討微塑料對海洋野生動物的影響，以及可能進入人類食物鏈，構成潛在的公共健康風險。論文已於今年9月刊登於國際知名期刊《Sustainability》。

研究團隊發現，微塑膠污染（Microplastic Pollution）威脅地球表面7成以上的海域和豐富的生物多樣性，且每年高達3億噸的塑膠生產和消費，更加劇塑料污染的嚴重性。

由於微塑膠能吸附和釋放如甲烷和乙烯等人為溫室氣體，對全球暖化造成負面影響。長期來看，海洋微塑膠在氣候系統中的角色，尚未完全了解和量化。

研究團隊指出，微塑膠從多個來源進入海洋，包括陸地活動（如廢水排放、城市逕流、農業逕流）和海上活動（如捕漁、航運、水產養殖）。一旦進入海洋，塑膠微粒不僅會經洋流和大氣傳輸，還可能成為其他污染物，如金屬和有機污染物的載體。

研究團隊分析，在海洋、湖泊和河流中，水生生物如魚、甲殼類和藻類會透過生物濃縮作用（Bioconcentration），從水中直接吸收並儲存各種污染物和毒素，例如重金屬、塑化劑和多氯聯苯。這不僅對這些生物自身構成長期的健康風險，也對其捕食者，包括人類，有潛在的健康影響。

研究團隊提到，更糟糕的是，這些化學污染物會在生物體內積累，並逐級沿著食物鏈放大，導致食物鏈頂部的生物內污染物的濃度可能高達原始環境的百萬倍。這種毒性效應不只對頂級捕食者造成嚴重影響，也可能破壞整個生態系統的穩定性。

沈林琥表示，微塑膠對海洋生物影響日益嚴重，並可能進入人類食物鏈，對公共健康構成風險，海洋微塑膠和放射性污水的交互作用及其對海洋生態的綜合影響，目前尚不清楚，但無疑會增加海洋環境的複雜性和不確定性。

沈林琥呼籲，為解決這起汙染現象，需要更多的科學研究和政策措施，包括減少塑料消耗、促進可持續生產和消費實踐、發展替代品，以及提高環保意識。只有通過全球公民的合作和集體努力，才能保護和恢復我們寶貴的海洋生態系統，確保人類和地球的可持續發展。