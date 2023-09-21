周六（23日）是24節氣的秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍表示，秋分牽動接下來9月到明年3月的運勢，是非常重要的時機，他提醒秋分這段期間（9／23～10／8）金星逆行入相位，陸續刑到天王星與木星，不要放縱自我、貪圖享樂、懶散、愛慕虛榮，可能因小失大。另外天秤座、水瓶座、雙子座、處女座及摩羯座這段期間運勢最旺，名利雙收。

9月23日下午2點42分進入秋分，日夜等長，陰勝陽衰，邱彥龍引用《易林·屯之兌》卦曰『道路僻除，南至東遼。衛子善辭，使國無憂。』說明此段時間任何事情困難重重，需要溝通、行銷、推廣才能打通。

邱彥龍提醒，秋分牽動著9月到明年3月的世界運勢，是非常重要的時間段，許多人開始遷徙、搬家、轉換生活圈或人生賽道，考驗眾人前世修為與今生累積福報，大富大貴還是平庸無奇盡在於此；另外也有累積許久的機會到來。

邱彥龍提醒，秋分這16天，金星逆行入相位，陸續刑到天王星與木星，這段期間不要放縱自我、貪圖享樂、懶散、愛慕虛榮，可能因小失大；也勿將壓力施加在別人身上，努力打拚才是王道。

邱彥龍進一步說明，秋分期間太陽和水星最旺，有利元首、地區領導、政府官員、政府機關，另外大企業家、商業家、網紅、黃金珠寶商、藝術產業、新聞業、出版社等也有很好的發展，尤其天秤、水瓶、雙子、處女、摩羯5星座能擁有名氣與財氣，保持正心正念，可得到好的結果。

邱彥龍指出，接下來半年是吉凶參半的環境，想要逢凶化吉，需要國家、政府、大企業、大商家、大經濟家、名人、媒體等屬火的加持，火越旺越大，可事半功倍；也要注意隱藏的小人，因心理不平衡、權力爭鬥等問題，趁遠行或離開之時在背地裡動手腳。

邱彥龍提到，娛樂圈接下來半年不平靜，會有突然的改革，出現壓力與限制，嚴重可能有官訟、倒閉、搬遷、拆夥、破損、搗毀、受傷、財務糾紛等問題，提前溝通、將合約讓律師審過，能節省不必要的麻煩。

另外秋分之後的半年需提升防詐欺、偽造、不道德之事的意識，守好財富，幾個行業可能狀況頻傳，像是酒店業、旅館業、海產、船務、運輸、化工、食品等7行業要特別注意。