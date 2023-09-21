疾管署副署長羅一鈞今天視察台南大學登革熱防疫，他強調，無關校園防疫做得不好，主要是因為南大為中央權管的國立大學，他負責巡查中央部會管轄的單位，他上午在校長陳惠平帶領下巡視校園，走到學生餐廳突擊廚房餐具堆放區，拿起手機開手電筒找孑孓，所幸一無所獲，肯定校方用心防疫。

羅一鈞上午前往台南大學視察校園登革熱防治，先聽取防疫簡報後，接著一路巡視校園各處，他一路關注工地情形以及樹木根部、樹洞是否有積水，遇到學生們穿短袖衣物，他也順勢宣導登革熱防疫知識，提醒大家注意防疫。

由於校方原本沒有安排巡查學生餐廳，他臨時起意決定檢查，經過廚房堆放餐具的區域，他隨即快步進入並拿起手機手電筒突擊檢查，逐一巡視每個角落有無孑孓或孳生源，整個都巡完一遍，他說，都查不到任何孳生源，還打趣「自己這樣做，可能會嚇到學校」。

羅一鈞提到，台南大學所在的中西區雖有病例數（400例），但疫情還不是最嚴重的區域，也都做好校園防治與師生健康監測，隨著9月各大專院校開學，學生從各地回來上課，因此校園防治非常重要，很多校園有宿舍或附設農場，可能會有潛在孳生源，每天巡倒清刷的工作不可少，另外學生在外「趴趴走」也可能帶回登革熱病毒，所以師生健康監測非常重要。