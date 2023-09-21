麥當勞竟有隱藏版菜單！國外網紅分享，每天上午10時35分左右，麥當勞菜單會從早餐時段更換為午餐時段，此時可點「麥當勞早午餐漢堡」，是用早餐用剩的食材加午餐食材製作而成。

《紐約郵報》（New York Post）報導，外國網紅溫克勒（Tommy Winkler）先前拍攝TikTok短片分享麥當勞有隱藏版菜單「麥當勞早午餐漢堡」（McBrunch Burger），而且只有上午10時35分左右才點得到。

因為麥當勞此時將菜單從早餐時段改為午餐時段，廚房同時有2個時段的食材，而「麥當勞早午餐漢堡」的內餡包含2片起司漢堡肉排、培根、蛋、以及薯餅。

影片中溫克勒親自實測購買早午餐漢堡，他開進得來速車道，點了麥當勞早午餐漢堡，起先店員有些困惑，回應「稍等我一下」，店員隨後說炒蛋用完了，但能改用蛋白，溫克勒欣然接受。

他接著豪邁地把早午餐漢堡吃掉，說這一份售價5美元（新台幣160元）。

不只溫克勒，TikTok網紅「Jordan The Stallion」過去也曾拍片透露麥當勞有隱藏版菜單「麥當勞早午餐漢堡」，他說民眾若點這項產品，可能會讓店員有些惱火，但這項產品確實存在。