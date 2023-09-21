電影包含現今頗受歡迎的登山自行車元素。（華映提供）

《雉岳山怪談》超前導海報。（華映提供）

韓國恐怖電影《雉岳山怪談》的靈感來自韓國3大謎案之1的分屍懸案，1980年發生在雉岳山的10起分屍命案，是韓國數10年來在網路及口耳相傳傳播開來的知名案件。電影卡司集尹筠相、李泰煥及知名演員金叡園、延濟旭及裵尹振共同演出，以5位登山自行車的同好，為了上山練車進入雉岳山，卻經歷了難以解釋的異相，更陷入一場絕命求生的過程。

《雉岳山怪談》靈感來自光觀名勝雉岳山所流傳的一個連環分屍懸案的傳言，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，傳出了一波又一波的謠言，雖然無法完全確認是否為真實案件，但因為詭異且言之鑿鑿的內容，一直成為網路上膾炙人口的熱搜話題。

傳言指出1980年代，韓國正值政治局勢混亂之時，雉岳山上傳出發現一名40多歲的登山客的屍體，屍體被切為18塊，切口斷面就像是被雷射光束切割般的光滑平整，之後更傳出陸續發現10具屍體，都同樣被切成18塊，且每具屍體都切割完美，沒有誤差，但以當時的切割技術，根本無法達成，警方無法辦認出肢解屍體的工具，且命案太過殘忍，為免引發社會恐慌，所以沒有對外公開，最後成為了懸案。

然而雉岳山一直是韓國知名的光觀景點，電影直接使用地名引發當地居民和寺廟的強烈抗議，甚至要求禁止上映。面對爭議，導演金善雄強調電影完全是虛構的故事，劇組絕對不是以想引發流言蜚語的角度去創作，「只是從大家都知道的地名和傳聞開始的恐怖作品，我當初想要從這個故事出發，重新組合了內容，希望可以完成一個很有意思的恐怖片。」

主角尹筠相也對於引發爭議表示相當意外，「當初接演時完全沒有預想到會發生這樣的抗議，現在覺得很尷尬，希望大家能好好協調，這之間可能存在了一些誤會，只要看過電影就能明白的，希望可以獲得好的結果。」