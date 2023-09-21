民眾黨主席柯文哲接受媒體聯訪時指民進黨就跟貪汙畫上等號，民進黨發言人林楚茵質疑，柯文哲主席是故意失憶，還是害怕想起來，請先照照鏡子，「因為你抹黑人貪污，就像包租公侯友宜講居住正義一樣荒謬」！

林楚茵說，柯主席的愛將新竹市長高虹安因助理費案涉貪遭起訴，甚至還涉入坐名車跑行程、住豪宅等不當利益等爭議，結果全黨大護貪，柯主席至今無視社會觀感，一樣全黨挺一人，甚至連黨內涉貪的12門徒及黑道染黃人士也不處理，難怪網友都說民眾黨就是民眾堂，抹黑造謠他人很大聲，面對自己的爭議和問題就閃躲迴避，柯主席簡直是雙標王。

林楚茵批評，從高虹安助理費案遭起訴，始終不見民眾黨做處置，柯文哲甚至從相挺到迴避切割，放任高虹安把新竹淪為「建商天地」，實在離譜。還有內部黨員在柯主席護航下更是無法無天，任由文哲大A「十二門徒」遊走各地，「這些貪汙人士全是你的門徒，貪污犯每天跟你同車跑行程，為什麼始終不先檢討自己？」

林楚茵表示，柯文哲作為黨主席及總統參選人，卻成天只會造謠抹黑批評，但從不照鏡子檢討自己，就像柯主席自己說過「貪汙來自縱容，主管不可能不知情」，請柯主席自己先好好面對高虹安還有「12門徒」，不要老是雙重標準，批評別人正義凜然，縱容自家人貪汙，永遠只會罵別人，從不反省自己，只會更被看破手腳。