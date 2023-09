美國共和黨國會議員稱,計劃在密西根州、伊利諾州設立電動車電池工廠的國軒公司,管理階層受到北京當局支配,今天敦促財政部對國軒與中國有關的所有權進行安全審查。

路透社報導,密西根州、伊利諾州的州長已經宣布國軒公司(Gotion Inc.)計劃在當地設立電動車電池廠,那些工廠預計將創造數以千計的就業機會。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)和各州共和黨代表致函財政部長葉倫(Janet Yellen),敦促美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)審查國軒與中國共產黨的關係。

議員們表示,儘管國軒母公司國軒高科(Gotion High-Tech)最大的單一股東,是持股約30%的德國福斯汽車集團(Volkswagen AG),但中國透過多個個人股東,對該公司保持「有效控制」。

那些個人包括國軒高科創辦人李縝與他的兒子,議員們稱他們是中共組織的成員。他們在信中寫道,國軒高科的其他主要股東,大多都由中國政府的相關實體所擁有,該公司的章程承諾會執行黨的重大戰略決策。

議員們表示,這應該可引發審查,並在必要時讓國軒高科撤資,尤其美國總拜登已確認電動車和電池是交通基礎建設的關鍵部分。

他們表示:「允許中共控制估計可生產數以千計電池的設施,不符合美國的利益,更不用說還要為此提供補貼,花費由納稅人資助的數億美元了。」

中國近年來已採取行動,強化中共對中國企業的影響力,且法規也往往要求這些企業設立黨的單位。(譯者:李晉緯/核稿:張曉雯)1120921