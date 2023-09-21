美國共和黨國會議員稱，計劃在密西根州、伊利諾州設立電動車電池工廠的國軒公司，管理階層受到北京當局支配，今天敦促財政部對國軒與中國有關的所有權進行安全審查。

路透社報導，密西根州、伊利諾州的州長已經宣布國軒公司（Gotion Inc.）計劃在當地設立電動車電池廠，那些工廠預計將創造數以千計的就業機會。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和各州共和黨代表致函財政部長葉倫（Janet Yellen），敦促美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）審查國軒與中國共產黨的關係。

議員們表示，儘管國軒母公司國軒高科（Gotion High-Tech）最大的單一股東，是持股約30%的德國福斯汽車集團（Volkswagen AG），但中國透過多個個人股東，對該公司保持「有效控制」。

那些個人包括國軒高科創辦人李縝與他的兒子，議員們稱他們是中共組織的成員。他們在信中寫道，國軒高科的其他主要股東，大多都由中國政府的相關實體所擁有，該公司的章程承諾會執行黨的重大戰略決策。

議員們表示，這應該可引發審查，並在必要時讓國軒高科撤資，尤其美國總拜登已確認電動車和電池是交通基礎建設的關鍵部分。

他們表示：「允許中共控制估計可生產數以千計電池的設施，不符合美國的利益，更不用說還要為此提供補貼，花費由納稅人資助的數億美元了。」

中國近年來已採取行動，強化中共對中國企業的影響力，且法規也往往要求這些企業設立黨的單位。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120921