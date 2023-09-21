有時情場失意反而職場拚出好成績，《搜狐網》分析，屬牛、羊、猴者即使感情受挫傷心，也不會怨天尤人，反而能在工作上激勵自己，以絕佳表現療癒情傷，事業闖出一片天。

生肖牛

屬牛的人不擅長談愛情，和他們在一起就像和一塊木頭談戀愛，導致情感逐漸冷卻，走上分手一途。牛年出生的人失戀後，不會抱怨別人，也不說戀人的壞話，相反的他們會全副精力投入工作中，很快就會在職場上取得好成績。

生肖羊

屬羊的人雖然性格很溫柔，但與情人相處久了，就像喝白開水一樣，會讓對方感到失望並放棄；愛情受挫的他們，會用工作來麻痹自己，對能力出眾的他們來說，職場上重回巔峰並非難事。

生肖猴

猴年出生的人非常健談，常為愛人準備驚喜和浪漫。然而他們也常無理取鬧。當一段感情麻煩增多時，戀人不再一如既往地容忍，最後就會轉身離開。在與交往多年的情人分手後，屬猴者難免傷心，為了緩解內心痛苦，他們會將注意力轉移到工作上，用加倍努力在職場上闖出名堂。