《女鬼橋2：怨鬼樓》在台灣未演先轟動之外，更是紅到國際電影市場！由於《女鬼橋》無論話題的創新與優異的口碑，引發全世界影迷的關注，也讓這次續集電影還未上映就有全世界41個國家買斷戲院版權，包括了亞洲地區11個國家、 包括 (韓國、泰國、尼泊爾、越南、印尼、馬來西亞、新加坡等)、中東地區 (18國)、波羅的海3國以及俄羅斯獨立國家國協 CIS 的9個國家等。如此亮眼成績單是15年來國片海外預售電影院版權最佳紀錄，而當初《女鬼橋》也是2020年海外正式商業上映國最多的國片，這次更上層樓，可見《女鬼橋》的好口碑完全不分國界！

《女鬼橋2：怨鬼樓》昨日於松仁威秀舉辦媒體特映會時，竟然出現鬼訊號，讓現場媒體觀眾們紛紛驚呼「太可怕」！據聞戲院工作人員解釋，這可能是因為網路訊號突然斷訊所致，但是畫面上有綠色方格排列搭配劇中演員口白：「怎麼燈又暗了？」還有觀眾馬上要打開手機錄下這一詭異畫面時，甚至還開不了手機！很難不讓人聯想到是否好兄弟也來湊熱鬧！

除了賣出41國之外，世界三大奇幻影展之一的西班牙錫切斯也宣布邀請《女鬼橋2：怨鬼樓》參展，這個重量級影展是集科幻、奇幻和恐怖類於大成的國際影展，《女鬼橋2》將於10月14日在西班牙首映。錫切斯國際影展很開心能夠讓西班牙的年輕影迷可以一睹這部來自台灣的恐怖電影，在裡面有許多關於年輕世代熱愛的AR遊戲、平行時空、招魂遊戲等元素，相信也能令國際影迷大開眼界。而《女鬼橋》第一集受到世界各地的歡迎，也讓許多YouTuber做了電影解析，甚至有許多都有破百萬的觀看次數，讓導演和監製都大呼不可思議！