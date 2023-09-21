小聯盟各層級陸續公布各獎項獲選名單和全明星陣容，效力響尾蛇2A的台灣旅美左投林昱珉，以先發投手身分入選西北聯盟高階1A全明星代表隊，同樣打上海盜2A的鄭宗哲，也獲選為南大西洋聯盟明星二壘手。

林昱珉旅美首年（2022年）被分至新人聯盟出賽，登板7場全為先發，23局中狂飆41K，K/9值高達16.04，如此表現也讓林昱珉一個多月後就升上1A，算上新人聯盟，林昱珉整季下來繳出2.72自責分率、WHIP（每局被上壘率）1.10成績單。

今年林昱珉從高階1A出發，依然是難逢敵手，13場出賽保持著3.43優異自責分率，響尾蛇決定將他拉上2A試試水溫，面對更高層級的對手，林昱珉壓制力明顯下滑許多，9場先發下來自責分率來到5.06，比所屬德州聯盟平均4.85高一些，但旅美不到2個球季就爬上2A，顯然已經超出成長預期。

雖然所屬球隊打進季後賽，但入選亞運國手的林昱珉提前回台，已經正式向中華隊報到，林昱珉也是陣中最幼齒的球員。鄭宗哲今年敲出13轟，季中同樣被拉上2A，不過仍在適應階段，2A打擊率2成51、攻擊指數0.656。

西北聯盟全明星陣容

一壘手：洛克利爾（Tyler Locklear，水手農場第11）

二壘手：騰柯尼（Michael Turconi，藍鳥）

游擊手：阿馬鐸（Adael Amador，洛磯農場第1、大聯盟百大新秀第21）

三壘手：梅倫德斯（Ivan Melendez，響尾蛇農場第8）

捕手：福特（Harry Ford，水手農場第2、大聯盟百大新秀第39）

外野手：貝克（Jordan Beck，洛磯農場第4、大聯盟百大新秀第83）

外野手：費南德茲（Yanquiel Fernandez，洛磯農場第2、大聯盟百大新秀第49）

外野手：羅德里格茲（Alberto Rodriguez，水手農場第17）

指定打擊：溫迪許（Hogan Windish，水手）

工具人：湯普生（Sterlin Thompson，洛磯農場第6）

先發投手：范史寇特（Reid VanScoter，水手）

先發投手：狄倫雷（Dylan Ray，響尾蛇農場第19）

先發投手：林昱珉（響尾蛇農場第4）

先發投手：潘奎斯特（Carson Palmquist，洛磯農場第21）

後援投手：史范生（Matt Svanson，藍鳥）

後援投手：麥瑞克（Tyler Myrick，巨人）

總教練：史考特（Ryan Scott，水手）

年度MVP：貝克

最佳投手：范史寇特

最佳新秀：阿馬鐸