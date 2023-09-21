捷運車廂乞討怪客是慣犯 可通知司機趕下車

北市捷運國父紀念館站20日出現「乞討怪客」，在車廂內向乘客索討100元，大多數乘客不予理會，仍有愛心人士為免囉唆施捨100元，讓他趕緊離開，捷運警察隊表示，年約45歲潘男已是慣犯，今年年初開始陸續在車廂內騷擾乘客，若民眾發現可按下紅色緊急按鈕，請司機將人請下車，並依大眾捷運法處罰1500元到7500元罰鍰。

潘男在捷運車廂內對周遭乘客說沒錢出站，可不可以給100元，大部分旅客認為男子精神狀態不佳，並未回應，而他仍不放棄，持續找人乞討，直到有人拿出100元，他才拿錢並下車離開。警方查出，潘姓男子募捐、乞討行為不只一次，多次遭檢舉，捷警已將他列為問題人物，若再發現類似行徑，將依大眾捷運法、社會秩序維護法予以裁處。

捷運警察隊表示，民眾於捷運系統內遇到類似情形，可立即就近向站務人員求助，若是在車廂內，則可按下紅色緊急通話鈕請求司機員協助，或是撥打110報案電話，警方獲報後將立即到場協助。