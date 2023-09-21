adidas Originals Samba鞋款時尚且百搭，深獲青世代喜愛。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

adidas Originals的代表象徵三葉草（the Trefoil）問世以來，在消費者心中留下深刻印象。2023年是adidas Originals的新紀元，品牌更新視覺設計，釋出了全新的品牌字體，以及三葉草標誌，移除了標誌下方慣用的「adidas」字樣，以簡潔的形象凸顯三葉草圖樣標誌，同時藉本次活動宣布靈魂時尚女伶9m88成為全新品牌原創大使。

為慶祝三葉草以新的篇章回歸，adidas Originals以最具指標性的三大ICON鞋款：Superstar、Gazelle、Samba為題推出三部形象電影，並於光點華山電影院特別播映。品牌也請來9m88站台活動，只見她以全新上市的三葉草Oversize Tracksuit酷黑套裝現身，內搭紅色短版logo上衣，黑、紅搭配展現個性十足的街頭潮酷風範。腳上的黑色Gazelle鞋款正呼應鞋款自帶音樂文化底蘊的細節，凸顯9m88在樂壇的原創力量。

首度以原創大使身份出席品牌活動的9m88，難掩興奮神情表示：「我本身也很熱愛復古的潮流、時尚、音樂等文化，時常在其中都能看見adidas Originals的影響力，尤其是本次的三雙經典鞋款Superstar、Gazelle、Samba。」提及三葉草的經典魅力，9m88說道：「adidas Originals將經典元素及深刻歷史保留，卻不忘持續和年輕世代建立連結，讓這些鞋款在時代變遷下仍魅力不減。就像我在廣告片中說的，音樂就是我的原創，希望我可以用音符持續創造更多影響眾人的作品。」