法國今天公布電動車獎勵請領資格新規範，以阻止中國製造車款從這項計畫中受惠。

●法國為何修訂電動車獎勵資格？

法國政府目前提供購買合格電動車的買主5000至7000歐元的現金獎勵，讓更多電動車上路，每年耗資10億歐元。

法國財政部消息人士指出，由於歐洲製電動車價格都不低廉，這項措施的1/3獎勵金將流向購買中國製電動車的車主。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和政府部會首長毫不掩飾地說，希望確保現金補助不會流入中國車廠之手。

●新規範的用意？

根據新規定，不同車款將根據政府訂定的門檻評分，例如生產原料、在產線上以及運輸至市場時使用的能源量，還有車輛使用的電池類型等。

由於中國業者普遍極度仰賴火力發電，相關標準很可能讓中國車廠難以獲得獎勵。

法國政府12月將公布合乎新標準的車款名單。

●真有效果嗎？

中國製電動車售價估計比歐洲製低20%，即使沒有現金獎勵，許多中國製電動車仍享有競爭力。

相關獎勵措施雖適用於售價低於4萬7000歐元的車款，但法國最暢銷電動車之一、起價4萬6000歐元的特斯拉（Tesla）model Y理論上仍會因在中國製造受到新規衝擊。

●車廠是否會移往歐洲？

法國雷諾汽車（Renault）執行長德梅奧（Luca de Meo）最近排除把Dacia Spring產線從中國移往歐洲的可能，表示沒有現金獎勵也無妨。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120921