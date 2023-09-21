旅美費城人隊投手潘文輝今年飆出生涯最速161公里，但他直言最快的球都會被打，目前不刻意追求球速，重點是強化變化球犀利度；潘文輝首度打亞運目標健康。

21歲投手潘文輝今年旅美第一個球季就投出不錯表現，開季小聯盟1A出發、季中升上高階1A，今年球季總計33場出賽（1場先發），投63.2局失掉29分（28分責失分），戰績4勝1敗，有5次中繼成功、7次救援成功，防禦率3.96，生涯最快球速飆至161公里。

潘文輝好表現在費城人隊農場潛力新秀排名第20名，也入選美職小聯盟年度1A佛羅里達州立聯盟（Florida State League）全明星隊。

潘文輝投入亞運棒球隊訓練，他今天受訪表示，旅美生涯第一年照著教練交代的事情完成，球場上沒有太多問題，主要是語言上還有點不適應，英文滿分100分來看，現在大概只有10分，跟隊友間的溝通有時候還是需要透過翻譯。

今年球速投破生涯最快，但潘文輝表示，目前不會特別追求極速，現在均速可以維持在155公里左右，但再快的球都還是有人會打到，希望再加強變化球犀利度，除了拿手的指叉球外，希望把滑球練好。

今年從1A升上高階1A，潘文輝也有提到明顯感受到打者的層級不一樣，打者對投手失投球掌握度變高，而且也不容易被騙到。

潘文輝上一次打國家隊是2021年U23世界盃棒球賽，此次再度披上成棒國家隊戰袍，他表示，亞運盡全力表現，身體健康最重要，其他的看教練團安排，亞運賽事結束後也會回美國參加秋訓。