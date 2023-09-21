9月21日是國家防災日，蔡英文總統今日特別前往國立新竹特殊教育學校，了解學校教職員工在面對大規模地震情況下，如何引導身心障礙學生進行地震避難。全國高級中等以下學校今日也配合交通部中央氣象署強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，同步進行地震避難掩護演練。

蔡英文表示，將9月21日訂為國家防災日，就是希望民眾將防災知識及意識落實在我們生活中。台灣位於地震頻繁的板塊交界處，全島都有發生大規模地震風險，國民應提升自救與互助的能力。

在新竹特殊教育學校，全校師生確實依「趴下、掩護、穩住」3個原則進行演練，優先保護自己，教職員工也分工合作協助肢障學生疏散，確實清點人數及標記建築物搜救狀況，更以音樂安撫情緒障礙學生害怕的心情

蔡英文也期許全國各級學校，對於師生情感及家人情感的羈絆，讓各位同學將在學校所學的防災知識與技能帶回家中，與家人共同分享、學習，希望大家一起來提升校園防災韌性，給孩子一個最安全、最友善的學習環境！

全國高級中等以下學校今日也配合交通部中央氣象署強震即時警報軟體發布的模擬地震訊息，同步進行地震避難掩護演練，提醒全國師生在面臨地震災害威脅時，第一時間「趴下、掩護、穩住」，找尋安全掩護，以保護頭頸部安全為優先，有效的確保自身的安全。