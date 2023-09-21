烏克蘭至少6個城市昨天深夜遭遇俄羅斯大規模攻擊，已知至少2人死亡、21人受傷。

法新社報導，烏克蘭南部赫松州（Kherson）州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）今天表示，俄羅斯砲擊造成赫松州至少2人喪生。

普羅克丁在通訊平台Telegram上表示：「俄軍砲擊赫松州的住宅區…截至目前，我們已知有兩名平民死亡。」普羅克丁說，死者為兩名男性，分別為29歲和41歲。

根據美聯社消息，基輔今天凌晨不斷響起空襲警報，居民前往避難所。俄羅斯對烏克蘭至少6個城市發動大規模攻擊，造成至少2人死亡、21人受傷，並且引發火災。

Photo of a hotel in #Cherkassy where a #Russian missile arrived at night. pic.twitter.com/ILEDkUozKA — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2023

普羅克丁說，赫松市一棟住宅大樓遭遇襲擊，造成兩人死亡，至少5人受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）通報基輔有7人受傷，包括1名9歲女童，且有多棟住宅和商業建築受損。

烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）表示，哈爾科夫的索羅畢德斯基區（Slobidskyi）至少遭遇6起攻擊，民生基礎設施受損。哈爾科夫市的市長還說有2人已送醫。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，烏克蘭中部切爾卡瑟市（Cherkasy）有7人受傷，至少1人從瓦礫堆中獲救。

克利孟科還說，西部利維夫州（Lviv）一個工業區遇襲，多棟建築物受損並引發火災，但目前還沒有傷亡相關消息。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120921