旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭遞補入亞運成棒隊，首度與爸爸吳復連一同拚國家隊，吳念庭笑說滿特別的，爸爸餵球給他打，很像以前一起練球的感覺，「只是身上穿的衣服不一樣了。」

亞運成棒隊原本陣中投手林凱威因傷退出，改由旅日野手吳念庭遞補，吳念庭的爸爸吳復連也在亞運成棒隊教練團中、為內野守備教練。吳念庭今天投入球隊訓練，爸爸一旁餵球、兒子打擊，國家隊首度合體。

吳念庭表示，剛好有機會可以遞補打亞運，才能跟爸爸同隊，是滿特別的經驗，今天練球感覺有像是休賽季回台跟著爸爸一起訓練的時候，只是現在身上穿的是國家隊的球衣。

吳念庭今年初有打世界棒球經典賽，10月再拚亞運，他表示，國際賽感覺都差不多，都有背負代表國家的壓力，不管什麼比賽全力以赴。至於在代表隊中的守備定位不侷限一壘，吳念庭表示，「我很彈性，哪個位置有缺人我都可以。」

吳念庭今年球季一軍出賽機會相對少，本季一軍41場出賽，總計78打數敲出16支安打，包括1發全壘打，打擊率2成05；他表示，有些事情自己沒辦法掌握，只能做好能做的準備，機會來了就把握，職棒就是很競爭的環境。

吳念庭二軍出賽表現其實不差，他表示，二軍每天比賽可以維持手感，打完亞運後日職的賽季也差不多結束了，接下來還是會回去參加秋訓或者球團活動，有機會就繼續拚。（編輯：張雅淨）1120921