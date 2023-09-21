行政院會後記者會

蔡英文總統已於去年底宣布義務役役期恢復為一年，也就是94年1月1日以後出生役男役期由4個月調整為一年。行政院今（21日）在會後記者會中宣布，因應役期調整，讓役男也可累積職涯退休所得，服1年期義務役期間，由政府為其提繳每月6%退休金。

行政院發言人林子倫指出，役男役期由4個月調整為一年，以利接受完整訓練，象徵我國堅定捍衛自由民主決心，也因應役期調整，讓役男也可累積職涯退休所得，服1年期義務役期間，由政府為其提繳每月6%退休金，退伍後再依各職域適用退撫法令，辦理退休制度銜接。