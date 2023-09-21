會員只要下載YouBike 2.0官方APP，登入會員後即可於會員功能內找到「騎乘券管理」，查看餘額。（微笑單車公司提供／劉彥宜台北傳真）

微笑單車官方網站5月遭駭客網路攻擊，造成會員騎乘紀錄外流疑慮。微笑單車公司20日表示，將補償權益被侵害的會員每人500元的YouBike 2.0騎乘券，預計共發放4萬餘筆。

微笑單車公司指出，基於企業社會責任與道義責任，補償受駭客影響的會員500元騎乘券，適用於全台YouBike 2.0系統全車種，使用效期至2025年12月31日，將於明日晚間6時前直接存入會員帳號，同一會員帳號底下綁定卡片，靠卡與掃碼2種借車方式皆可折抵使用。

微笑單車公司說明，在有效日期前，使用者每次騎乘需自付款項時，系統將自動進行折抵直至騎乘券用罄。會員只要下載YouBike 2.0官方APP，登入會員後即可於會員功能內找到「騎乘券管理」，查看餘額。而補償方案僅在官方網站公告，不會主動致電通知會員，也不需要會員作任何匯款與轉帳動作做確認。

此外，為提升系統防禦能力，微笑單車公司已完成多項資安防禦機制，包括增加密碼複雜度、登入次數加嚴、機器人防護驗證機制及變更騎乘紀錄查詢方式..等，持續強化網路資安。