華為旗艦5G手機Mate 60 Pro的處理器晶片由中芯國際7奈米代工，中芯與華為同樣被美國列入貿易黑名單，此次能有所突破並不容易，在無法取的先進設備與西方技術的前提下，專家認為，中芯生產7奈米的良率與量產能力相當重要，同時也是該公司需要解決的難題。

中芯無法拿到生產先進製程晶片所需要的EUV機台，只能透過成熟製程DUV設備不斷推升極限，當中芯去年被爆出2021年能少量生產並交付產品的時候，市場依然抱持懷疑態度，直到今年華為手機正式採用中芯7奈米，才逐漸相信中芯的實力。

CNBC報導，學術機構Takshashila Institution副所長Pranay Kotasthane表示，中芯使用舊設備生產先進的晶片，但生產效率還是比較低，且如果產量與良率都偏低，那麼中芯生產的7奈米成本就會相當高，不會被視為高效產品。

Pranay Kotasthane也強調，目前並不清楚華為7奈米的良率是多少，但可能很低，因此中芯能否藉此生產規模獲利，還需要進一步觀察。