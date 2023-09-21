離譜！變態男公車上「直盯女大生」手淫 乘客全程錄下報警

台北市文山區今（21日）一名女大生約早上8時10分許，正搭乘公車236羅斯福幹線，準備前往政大上課時，竟驚見隔壁男乘客突然將手伸進褲裡「擼管」。根據影片畫面所顯示，該名男子更是一邊看向女大生，一邊肆無忌憚地當眾在公車上自慰，行為舉止令人發憤。

女大生向記者表示，案發當下她正搭公車去上課，突然察覺隔壁座一名年輕男子行徑怪異，同時發現該名男子在旁邊直勾勾盯著她的胸部，一邊肆無忌憚地當眾在公車上自慰。

面對突如其來的狀況，女大生說她腦袋一片空白，不知如何反映，只能以眼神向對面的大學生求救。那名男大生見狀也是敢怒不敢言，索性用手機將該名男子的行徑全程錄下來，以提供女大生事後到警局報案的證據。

「我真的沒有穿什麼無袖衣服，我今天穿長褲，袖子到手肘的寬鬆衣物。」女大生強調。

據了解，女大生稍早前已到文山指南派出所報案，現正等警方調閱監視器，以全面追緝該名男子。

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