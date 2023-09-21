N響団友ポップスオーケストラ（NHK Symphony Danyu Pops Orchestra）（主辦方提供）

被稱為「宮﨑駿御用歌姬」的日本歌手井上杏美，擬於下月初來台為共三場的《吉卜力交響音樂會》開金嗓，沒想到日前傳出因腦出血接受緊急手術，但目前靜養中，恢復狀況佳。主辦單位表示：「音樂會即將正常舉辦」，粉絲還是有機會目睹她在台上的風采。

台主辦方表示，經日方公司告知，井上杏美因受到醫療團隊的精心照顧，加上她自身的堅強意志，目前狀況相當良好，希望有機會能夠重新站在舞台上，與大家分享美妙的音樂。考量井上小姐目前還在休養中，日方活動演出曲目有所調整，暫定由井上杏美的女兒YUYU代替母親進行演出，未來井上杏美若康復狀況良好，粉絲還是有機會目睹她在台上的風采。

《吉卜力交響音樂會》將於10月07日在台登場，從高雄唱到台北，一口氣辦三場，粉絲們能夠在不久的將來欣賞到吉卜力原版交響音樂會的感動，本次演出的N響團友ポップスオーケストラ（NHK Symphony Danyu Pops Orchestra）於1982年成立，由NHK交響樂團演出10年以上、經驗豐富、取得過重大成就的音樂會大師組成。樂團尊重團員獲得的成就，被日本認為是特別成功的樂團。樂團的宗旨通過利用成員的友誼和團結，過去的藝術和經驗，為社會服務和日本音樂文化的發展做出貢獻，他們通過世界著名指揮家的音樂表演經驗獲得先進的演奏技術。自成立以來，他們在日本範圍內開展了許多表演活動。從小型合奏到大型管弦樂隊等各種節目，都受到來自社會各界的好評。

這場跨越國界的音樂對話，絕無僅有的視聽盛宴，更宏大的交響樂體驗，更動人的動漫電影原聲演唱，磅礴與動人的奇妙搭配組合，既有原版音樂交響樂的恢弘氣勢，又有動聽的御用真人原聲演繹，絕不是一種單一的演出體驗和享受，是一次洗滌耳朵的音樂觀賞，更是一次身心愉悅的心靈洗禮。

【2023 吉卜力原版交響音樂會】

2023年10月07日-高雄場 中山大學-逸仙館 1900～2100

2023年10月09日 -台北場 TICC 台北國際會議中心 1900～2100

2023年10月10日 -台北場 TICC 台北國際會議中心1900～2100