立委邱顯智（左2）、新竹市議員蔡惠婷（左1）今開記者會，揭發新竹市社會處家暴中心委託業務的桃園市助人專業促進協會的社工，要請特休竟被迫回捐薪資。

立委邱顯智、新竹市議員蔡惠婷今開記者會，揭發新竹市社會處家暴中心委託業務的桃園市助人專業促進協會的社工，要請特休竟被迫回捐薪資，轉帳到職代主管的個人戶頭，疑似違反《勞基法》，要求新竹市府調查。對此，市府社會處表示，已啟動調查保障社工權益，絕不容忍違法違規。

目前任職於新竹市的社團法人桃園市助人專業促進協會的2位社工師今出席記者會，「社工A」拿出2021年9月27日到10月1日的請假單，表示在申請特休時，被要求交付5天薪資6155元，轉帳到「職代」主管的個人戶頭，還要檢附該筆金錢有轉入該名主管的個人帳戶的證據，而雇主也不提供薪資條。

高雄市社會工作人員職業工會祕書長郭志南指出，工會於2023年9月初接到本案陳情，經工會晤談與查證，確認該協會主管有收到職貸款項證據，工會也發現，該協會長期未提供薪資條，當事人無法確認自身薪資權益。

郭志南說，該協會明顯以不當手法規避政府稽查，實則涉嫌違反勞基法與政府委託標案對於薪資不足額給付之相關規定，嚴重損害社工薪資權益。

邱顯智表示，過去社工界長期存在的薪資回捐亂象，且不斷變形，現在甚至要求特休回捐，鞏固社會安全網的第一線社工，淪為被欺壓的對象，疑違反《勞基法》第22條第2項，可按同法79條予以處罰。他也強調，新竹市政府應介入調查，要求協會立即返還社工薪資，若查有重大違規的情形，衛福部與社會處應按情節停止補助該協會。

市府112年度委託桃園市助人專業促進協會共計2個服務方案，合計聘用6名專業人員。市府社會處長黃佳婷說，市府9月18日接獲通知，疑似社工人員薪資回捐，9月19日上午到承辦單位訪查，訪談相關工作人員，因為涉及該會的一些相關人事制度，也請承辦單位提供資料，今也會同勞工處勞動檢查。

黃佳婷說，新竹市政府的委託契約都是參考衛生福利部補助作業要點訂定，如果發生薪資未全額給付，或是薪資回捐的情形，會請承辦單位限期改善，如果仍未改善，2年之內不會再委託方案，她也重申，為保障社工權益，市府不會容忍薪資回捐情形的發生。