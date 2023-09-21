大陸一位月薪6000元人民幣（約新台幣2.6萬元）的會記，竟然挪用公款，抖了女直播主1.2億人民幣（約新台幣5.2億元），而他不僅要還錢，還因此被判14年。

據《光明網》報導，劉男在大學畢業後，進入一家公司做會計工作，月薪6000元人民幣（約新台幣2.6萬元），有了老婆跟小孩，家庭看似幸福，但他卻有想找刺激的慾望。劉男他因為好奇下載了一款聊天軟體，進入了直播主K寶的直播，K寶人正身材又好，這讓劉男被吸引，起初只抖個幾百元，K寶非常感謝的說，「謝謝哥哥送的禮物」，這讓他想起十幾年前見到老婆的青澀感。

不久後，劉男愛上K寶越陷越深，休息時就在看直播，他心想一定要在現實生活中得到K寶。不過，據平台規則，要抖內變「榜一大哥」才有一親芳澤的機會，看著K寶對榜一甜言蜜語，讓他越看越忌妒。

身為公司元老會計的劉男，得到上司信任，他負責子公司財務工作，他竟然開始挪用公款，先拿了2萬人民幣（約新台幣8.8萬元），他本來想說有閒錢就補回，不過看到直播中其他人猛刷，他就忍不住，錢越拿越多，實際金額也沒計算。

劉男如願變榜一大哥，飛東北見心目中的女神。他跟K寶約會，為維持直播中大老闆的人設，他還租名車帶她吃高級餐廳，買奢侈品送她，2人也順利變地下情人。事實上，劉男不只有抖K寶，還抖了其他女主播得到了見面機會。有人質疑，能抖這麼多錢，不像是自己的。K寶問，劉男到底有沒有做違法的事。

去年初，公司在對帳時，發現劉男管的帳少了一大筆，劉男知道逃不過，最後跑去自首。據公安機關調查，劉男拿了1.2億人民幣（約新台幣5.2億元），給了K寶9000萬人民幣（約新台幣3.9億元），剩餘給其他直播主，有一部分的錢被他花光。

去年9月，檢察官依職務侵占起訴劉男，而法院判他要還錢。今年5月，劉男被判14年，另外罰50萬人民幣（約新台幣220萬元），剩餘欠公司款項也要還清。