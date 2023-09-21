台灣唯一入選 2022 年北歐最大國際影展「塔林黑夜國際電影節（Tallinn Black Nights Film Festival）」競賽片，《動物感傷の清晨》去年在愛沙尼亞首都塔林全球首映。以色列資深影評人 Ron Fogel 表示：「Watch closely the leading actress and you will discover a cinematic wonder. ( 仔細觀察片中女主角，你會發現一場電影奇蹟 ) 」。

電影《動物感傷の清晨》著墨在性與死亡，講述海邊小鎮的四個孤絕人物。多次入圍金馬獎的王育麟導演，繼親人葬禮黑色喜劇《父後七日》、歌仔戲班家族的《龍飛鳳舞》，以及性別及原民議題的《阿莉芙》之後，推出新作。全片僅有 25 句對白，是國片史上最少對白的電影之一，片中大量限制級的肢體裸露，卻有不同於早年香港三級鹹濕片的奇幻詭譎氛圍。全球疫情後人類的脆弱與孤單，死亡隨時等在門前的無力感受，不時在影片裡出現。

依照劇本設定，劇組花了近半年時間在異地尋找日籍演員，最後卻在台灣找到了福地佑介。一開始，福地帥氣逼人的模特兒外型讓王導頗為擔心，這要如何將這個漂泊台灣、不愛說話的流浪漢角色詮釋到位？

他在試鏡後認真對導演說：「我非常希望可以爭取到這個角色，我自己一個人在台灣這麼多年了，會不會再過十幾年以後我老了，會像這個角色一樣，孤獨落魄無所依靠。」他說這段話的神情讓導演印象深刻。福地祐介說得一口流利的中、英語，但仍保有日本人嚴謹的工作態度，首度擔綱電影男主角的他，還曾為了揣摩角色跑去公園睡過夜，敬業十足。

跨足電影、電視與舞台劇領域的金鐘視后尹馨，在片中飾演性工作者，不僅突破了過往的演出尺度，也在角色的複雜情緒上有著深刻的呈現。幾乎無台詞的表演極考驗演員的內在詮釋，新人王允之在肢體與情感的拿捏表現亮眼，大膽的 18 禁床更是台灣電影圈少見。

此外，飾演外籍移工的劇場實力派演員詹慧玲，與飾演管理員的影劇圈長青樹喜翔，在片中也有相當精采的對手戲。《動物感傷の清晨》將於今年 10 月 9 日「高雄電影節」進行亞洲首映，並於 10 月 13 日全台上映。