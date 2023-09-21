民進黨總統參選人賴清德今拋出打造新藥基金的政見，盼減輕癌友的負擔，目標是在2030年讓國人癌症死亡數減少3分之1。衛福部長薛瑞元今表示，新藥基金的經費來源包含公務預算及健保總額，公務預算最快明年編列、後年上路。

健保署長石崇良8月底透露，健保署預計明年元月推動新藥平行審查，力拚將新藥納入給付的平均時間從15個月縮短至1年內，另元月也將成立成立醫療科技評估（HTA）專責辦公室，新藥基金則需爭取預算，才能決定實施時間。

薛瑞元表示，賴副總統所提的政見與衛福部的方向差不多，還要再詳細地規劃。對於新藥基金的經費來源，他表示，1個是公務預算、1個是健保，還要進一步規劃。其中公務預算最快明年編列，最快後年才能上路。若動用健保的財源，還要再看看能不能挪出來。

過去2年，新藥預算都介於30億上下，其中2022年30億、今年則有30.78億元。醫界曾向政府喊話，若要加速新藥納入健保，必須加大新藥預算至少3倍。李丞華表示，今年健保署在總額協商中，爭取新藥基金突破40億元，但是否爭取成功，還得看協商結果的最後公告。