中鴻說明，近期鐵礦砂價格因鋼廠節前補庫衝高，煤價則受印度現貨需求旺盛推升，亞洲指標鋼廠持續開出平高盤，顯示鋼價具有強力支撐，預計隨季節性因素消弭將推動鋼市上行，為提振市場信心並反映鋼市展望，本次內外銷盤價順勢調漲。後續預估全球經濟將溫和回升，大陸穩增長政策效果逐步發揮，加上基建施工進入旺季，下游用鋼需求有望加速釋出。

中鴻提到，歐洲央行9月14日宣布升息1碼並暗示升息循環已接近尾聲，美國因通膨壓力持續消退，市場亦預期Fed的升息循環將近結束。另外，大陸人行9月15日再度降準0.25個百分點，預計釋放中長期流動性超過5000億元人民幣，將有助擴大對實體經濟的刺激，在各國央行終結緊縮與逐步寬鬆下，預計全球經濟將溫和回升。

大陸國統局8月粗鋼日均產量為278.74萬噸，環比下降4.83%，加上後續粗鋼平控措施及秋冬季空品限制等因素，預計第四季減產規模將逐步擴大。此外，8月汽車產銷環比分別增長7.2%和8.2%，消費與就業數據亦明顯改善，顯示穩增長政策效果逐步發揮，加上基建施工進入旺季，下游用鋼需求有望加速釋出。