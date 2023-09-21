一名50歲男子近來覺得自己變胖、臉部明顯腫大而就醫，醫師檢查後發現，男子一直不知自己是B肝帶原者，如今嚴重肝硬化，腹內都是積水，且血中的白蛋白過低，而看起來變胖、臉腫，由於病況嚴重，醫師除了給予利尿劑先緩解水腫問題外，只能建議男子換肝保命。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其個人網站表示，上述男子覺得自己最近似乎變胖，尤其臉變得很腫，肢體活動及走路時都不舒服。但他發現，男子並非真的變胖，臉變大是因水腫導致。抽血檢查發現，男子的白蛋白僅1.9g/dL，遠低於正常值的3.5～5.5 g/dL。

陳榮堅檢查男子身體時發現，其肚子很大，敲打時的聲響為濁音，如同肚內都是水。詳細檢查後發現，男子是B肝帶原者，且肝硬化非常嚴重，但自己完全不知此事。雖男子尚未罹患肝癌，但因肝硬化非常嚴重，除了開立利尿劑治療水腫問題外，只能建議男子進行換肝手術，以求活命。

根據照護線上，肝功能差時，無法製造足量蛋白質，導致血液中白蛋白濃度太低、血液滲透壓變低，使得水分離開血管、散失於組織之間，堆積在腹部，稱為「腹水」，導致其肚子變大。

陳榮堅提醒，在B型肝炎的病程中，若未控制，會從慢性肝炎進入肝硬化，甚至肝癌，嚴重肝硬化只能等待換肝保命。因此，B肝帶原者一定要做到4件事，包括定期追蹤檢查肝功能、避免菸酒、維持正常作息與均衡飲食、遠離成分不明藥物或偏方。