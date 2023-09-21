《我的女神室友斗娜》前導海報秀智款。（Netflix提供）

《我的女神室友斗娜》前導海報梁世宗款。（Netflix提供）

《我的女神室友斗娜》前導海報兩人款。（Netflix提供）

秀智、梁世宗正式浪漫回歸！Netflix浪漫影集《我的女神室友斗娜》21日釋出正式前導預告，並定檔10月20日上線。《我的女神室友斗娜》由《愛的迫降》導演李正孝打造，故事描述梁世宗飾演的暖男大學生，和秀智扮演的神秘K-POP偶像重回校園，在共享租屋處中相遇，並展開的浪漫故事。

有著「國民初戀」稱號的秀智，曾主演Netflix《Start-Up：我的新創時代》和《當你沉睡時》而受到許多粉絲喜愛。久久未有作品的秀智，終於再度回歸螢光幕前，本次將飾演「K-POP偶像李斗娜」，而她同時身為K-POP偶像和一個經驗豐富的演員，憑藉自身經驗，讓粉絲引頸期待她將會如何詮釋這個角色。

不僅如此，飾演男大生的梁世宗以《浪漫醫生金師傅》而走紅，在《我的女神室友斗娜》將給予在共享租屋處認識的秀智最大的精神支柱，也是梁世宗退伍後首度回歸的作品。

正式前導預告中，以秀智小露香肩開場，讓梁世宗看得目不轉睛，隱隱傳遞彼此關係，Netflix也同步釋出3款前導海報，以兩人的文字對話，透露男女主角充滿磁性的關係，兩人的對話充滿浪漫電流、兩人款的海報也寫上：「如果後來我說，我愛上你了，你會怎麼做？」