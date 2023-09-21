針對台中2家業者受畜產會委託將進口蛋代工生產液蛋，產地標台灣，涉標示不實，農業部表示，是中央畜產會對標示方式認知誤解所生爭議，有監督失周之處。國民黨台中市第6選區（中、西、東、南區）立委參選人、市議員羅廷瑋昨(20日)在臉書批，部長陳吉仲下一百次台都不夠，民進黨總統參選人賴清德還說他是「政務官的典範」。

羅廷瑋指出，巴西蛋跟台灣蛋混在一起，就是違反食安法，原本以為廠商惡劣，結果卻是農業部指示這麼做！還有多少的業者被迫做這些狗屁倒灶的事情？當他們被抓到以後農業部又會次元刀切割！

羅廷瑋並質疑，陳吉仲下一百次台都不夠，賴清德還說他是「政務官的典範」，黨議立委林靜儀還怒斥民眾，綠營上上下下說「辛苦了」到底？讓他直呼「實在過分」。網友亦在其貼文下方留言「告死農業部啦」、「難怪一上台就廢了特偵組」、「政府部門帶頭知法違法玩法，枉顧人民生命健康，只有下台就沒事了？」