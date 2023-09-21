因應台積電擴廠需求，竹科管理局啟動龍科3期計畫，居民組成「反龍科擴大土地徵收自救會」抗爭，科管局因此同意剔除南側密集住宅區後，自救會成員因此分裂，仍在徵收區域內居民，另起爐灶成立「反對龍科擴建土地徵收自救會」，主要訴求要求龍科3期擴建撤案。

科管局日前同意剔除龍科3期擴建範圍內南區密集住宅區，包含美的世界、宏福社區，以及巫氏公廳、馮輝岳故居、梅龍路396巷南側零星農舍，國際美語村也排除既有３棟校舍建築物。此舉讓自救會對於是否繼續抗爭爆發內訌，仍在徵收區域內約70戶居民近90人，近日另起爐灶成立「反對龍科擴建土地徵收自救會」，而原本的「反龍科擴大土地徵收自救會」則對外表示，階段性任務已經完成。

反對龍科擴建土地徵收自救會代表張貴有指出，在南側密集住宅區被剔除徵收範圍後，仍在徵收區域內的雖然不是社區住宅，但仍有許多零星住家，尤其這些居民大多都是老人，世居在此數十年，他們接收到的資訊較少，也比較沒有發聲的管道，但並不代表同意被徵收，為了顧及大家的權益，因此另外成立自救會打算繼續向科管局抗爭，唯一的訴求就是撤銷龍科3期擴建案。

市議員張肇良指出，原本的自救會有160多人，約60人住在這次被剔除的密集住宅區，剩下的成員仍面臨被徵收命運，相對剝奪感很重，而大家的住家散居在不同地方，其中不乏有許多歷史悠久古厝，他認為不能只有人口密集的社區被剔除，「既然要救大家一起救」，建議科管局的徵收範圍要退縮，聖亭路邊可退縮30公尺盡量減少徵收地上物，另德龍國小遷校後校地、安置住宅區，可移至梅龍路左側393巷地區。