蔡黃汝（左起）、劉心語、峮峮、王仁甫在一同玩遊戲闖關。（中視提供）

宋品葳（左起）、許孟哲、林茉晶、高山峰開心出外景。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》最新一集，製作單位一行人到宜蘭國立傳統藝術中心出外景，來賓有潘慧如、高山峰、李明川、宋品葳、林茉晶、劉心語、Teddy等。遊戲一開始由孫協志、王仁甫、許孟哲擔任隊長猜拳選隊員，分隊結果，孫協志和李明川、潘慧如、Teddy一隊，45歲的孫協志信誓旦旦地說：「我們要證明給大家看，年紀大沒有代表什麼。」李明川搭話：「家有一老，如有一寶。」

3隊分別在傳藝中心闖關，有一關要藝人用臉滾球，必須犧牲色相，而藝人為了求勝紛紛丟開偶包，李明川甚至玩到跌倒，蔡黃汝則是頭髮一直扯斷，孫協志賣力用臉滾球，滾到頭暈氣到怒喊：「這個遊戲有夠蠢的。」最後還吃暈船藥才能繼續錄影。

「暈」的還不只一關，製作單位設計讓藝人戴著馬尾假髮，先跪在地上轉10圈，還要邊喊「冤枉啊」，接著站起後用馬尾甩中拋上空中的指定物，是一個難度極高的遊戲，沒想到意外激發峮峮的綜藝魂，戴上假髮的她相當逗趣，連蔡黃汝都驚呼：「很少看到峮峮弄長髮！」

此外，上周金鐘獎公布入圍名單，《飢餓遊戲》入圍「益智及實境節目主持人獎」，19日節目到台南錄影，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮特地在收工後開直播，感謝粉絲一路支持，這2年有蔡黃汝和峮峮加入，讓節目激出更多歡樂氣息和火花。直播過程，5位主持人也不忘催票，要大家上網進行「節目人氣獎」投票。