巫苡萱（中）被故意捉弄盤問年紀。（民視提供）

阿翔、籃籃主持的民視、八大《綜藝新時代》，日前帶嘉賓楊繡惠、無尊、巫苡萱、阿樂前往香港體驗領隊工作，帶大家品嚐道地美食，還搭乘香港限定的叮叮車。旅程還沒開始，阿翔就被楊繡惠爆料，從台灣到香港的短短路程中，頻跑廁所6次，「一直在廁所『弄出弄入』的，你是不是膀胱很不好啊？」阿翔忍不住坦言因為腎結石，聽從醫生建議多喝水，看能不能順利排出。

身為這次領隊的阿翔與籃籃，一開始在桃園機場就要先點名確認團員，調皮的2人在點名的過程中，確認姓名外還故意說要確認年紀，嚇得巫苡萱頻喊「要報年齡，我就不參加了啦」，籃籃、阿翔霎那間也搞笑擔心會被滅口。

到香港後後，在地導遊李哥熱烈的邀請大家，並且叮嚀些注意事項。阿翔自信表示，因為他到香港快40次，就算矇著眼睛吃，也都分辨得出各種美食，超猖狂的要跟大家打賭矇眼吃美食，如果猜錯美食，就會付整天餐費，楊繡惠趁勢加碼，要阿翔一整天都不能上廁所，「我可以幫忙拿橡皮筋給你綁起來就好了」，阿翔頻頻求饒說這樣太殘忍了啦。

大家採買完美食後，就讓阿翔矇眼吃美食，看猜不猜得出哪一個是蛋撻，調皮的籃籃竟然安排味道很重的榴槤，讓很怕榴槤的阿翔吃到後相當激動，還不自覺跳起街舞、做起高難度地板動作，超無厘頭表演讓大家笑歪腰。