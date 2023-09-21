李佳歡邀郭源元擔綱MV女主角。（華納音樂提供）

李佳歡全新專輯《把所有的愛都揮霍》將於26日數位、實體全面發行，此次作品集結她4年來的創作精華，同名單曲詮釋把握當下、勇敢愛且毫無保留用力愛一個人的心境。MV邀請「時尚女星」郭源元擔任女主角，與李佳歡飾演既是閨蜜又像曖昧關係的複雜情感，其中一幕李佳歡甚至撞見閨蜜的男友出軌，讓李佳歡意外透露自己的朋友就曾有著相同經驗，也提醒大家：「無論如何都要趁著當下，全心投入愛，不要後悔才是最重要的。」她將這席話獻給自己，現階段也想談個戀愛。

新專輯10首歌分別以不同層面的「愛」為題，唱著各種感情觀與經歷，繼新歌〈黑〉、〈東京夜晚聽著老派情歌〉後，專輯同名單曲有別於她所擅長的情歌，以英式搖滾風格為主，表達著不顧一切、全心全意且堅定的投入所有的愛。MV同由郭源元擔綱女主角，李佳歡也挑戰顯少嘗試的劇情戲、飾演女主角閨蜜，劇中郭源元有著穩定交往的男友，與李佳歡則是無話不談的親密好友，然而某一天2人卻同時在人群中發現另一半竟與其他女子狀似親密，故事最後並非觀眾預期中的爭執，反而留下耐人尋味的開放式結局，也描述了每個人對愛的選擇。

李佳歡讚賞除了演技在線外，在與郭源元對戲時也忍不住大讚被她眼神電到。聊到MV故事中女主角所遭遇的狀況，李佳歡說：「如果是我看到好朋友被背叛，我一定會拍下證據直接傳給朋友，不讓對方有機會狡辯，不過最後的選擇權還是會交給朋友，會祝福及尊重她的任何決定。」她更提到曾經聽到自己的好友有類似的煩惱，當時也給予了同樣的建議。

提到感情觀，李佳歡說：「我希望能在現在這個年紀時把握當下，遇到一個對象然後全心全意投入自己的愛；也會提醒自己別忘了要把愛揮灑在自己的身上。」語畢更忍不住笑說：「雖然現在重心都在工作上，但偶爾在看韓劇時，還是會幻想自己正在跟主角戀愛，有時候還是滿想談個戀愛的。」李佳歡也希望每個人無論在什麼階段都能去愛自己想愛的人，並希望這個世界充滿愛，只要不後悔也不愧對自己，一切都是最好的安排。