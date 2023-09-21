基隆市於21日出現今年首例確診本土登革熱病例，為2015年來該區首例本土確診，環保局及區公所接獲通報立刻前往消毒。（基隆市衛生局／徐佑昇基隆傳真）

基隆市於21日出現今年首例確診本土登革熱病例，為2015年來該區首例本土確診，環保局及區公所接獲通報立刻前往消毒。（基隆市衛生局／徐佑昇基隆傳真）

基隆市於21日出現今年首例確診本土登革熱病例，為2015年來該區首例本土確診，環保局及區公所接獲通報立刻前往消毒。（基隆市衛生局／徐佑昇基隆傳真）

全台登革熱疫情嚴重，基隆市於21日也出現今年首例確診本土登革熱病例，為2015年來該區首例本土確診。衛生局表示，該個案日前曾至南部，本月15日出現發燒等症狀，後至醫院進行登革熱快篩，疑似陽性通報，再送至疾病管制署檢驗確診，目前密切接觸者及鄰居健康監測，均無症狀。環保局及區公所已進行孳生源清除及環境消毒，並呼籲民眾應注意。

衛生局21日公布這名登革熱本土病例個案資訊，為30多歲女性，在9月8日到10日曾到南部，而返回基隆後，15日開始出現發燒等症狀，19日就醫進行登革熱（NS1）快篩檢測出疑似陽性而先通報，再採血送疾病管制署檢驗。

衛生局說明，接獲通報後便立即進行疫調，並與環保局及區公所到個案居住地、工作地，半徑50公尺內進行孳生源清除及環境消毒。後疾病管制署於21日研判該女子為確診個案。衛生局強調，截至目前同住家人和職場同事密切接觸者，以及附近住戶做健康監測均無症狀。

衛生局長張賢政呼籲民眾，務必落實「巡、倒、清、刷」口訣，若前往登革熱流行國家或疫情較嚴重縣市旅遊時，要加強自我防護，例如從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用防蚊液，並留意自身健康狀況。

張賢政強調，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務請盡速就醫並告知醫師旅遊史及活動史。如感染登革熱，務必聽從醫師建議治療、服藥，補充水分並多休息，使用蚊帳或防蚊藥劑，避免再受蚊子叮咬，降低疾病傳播風險。登革熱相關資訊可洽詢防疫專線（02）2427-6154。