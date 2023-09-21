產業環境快速變化，台灣的少子化、低薪就業環境、物價高漲現象，各產業面臨缺工問題。而新一代的求職者期待更人性化的工作環境，工作不是只追求「高薪」，工作是否能自我實現、職場環境是否友善包容等，都是求職者的考量之一。為了吸引求職者、並且積極留才，職場DEI( Diversity, Equity and Inclusion）多元、公平和共融成為企業愈發重視的議題。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，我們看見新世代的年輕人，充滿想法且不被傳統框架綁住，勇於做自己，在永慶我們為了讓每位夥伴的特質更有價值，制訂多元的人資政策，希望每位員工的心聲都能被傾聽、特質被發掘，團隊有效溝通，貫徹DEI多元、平等、共融理念，打造人才永續的職場，留住好人才，日前也榮獲國際權威人力資源雜誌《HR ASIA》主辦「2023亞洲最佳企業雇主獎」6連霸的肯定。

永慶提倡：公平薪獎、多元輪調、團隊合作 培養競爭力

在公平薪獎與晉升制度面上，永慶的人才培訓強調：「用人先投資再訓練」，針對業務新人提供前12個月每月5萬收入保障，讓每位新進房仲經紀人的起跑點都一樣。在平等晉升上，永慶房屋「月月晉升」制度，經紀人不限年資只要表現達到標準就能升遷，職級每升一級就能加薪，好的表現能夠迅速反應在升遷及收入上。

永慶房屋也鼓勵員工在職場上多元發展，依員工的專才與特質，安排不同職位、工作內容，培養全方位的能力，經紀人除了能考取證照、精進房產知識外，亦能申請接受「店長培訓」，學習業務以外的管理職專業。塗振宏分享，永慶有跨領域輪調的機會，為的就是多元發掘夥伴的潛能，像是曾有店長輪調到總部幕僚歷練等，永慶也定期開設店長培訓課程，鼓勵經紀人挑戰店長管理職。塗振宏強調，只要提出來討論，永慶都願意為每位員工安排最適合發揮的舞台！

新一代的求職者期待更人性化的工作環境，永慶房屋以DEI人資理念，打造人才永續的職場。（圖/永慶房屋提供）

企業能否提供一個友善的氛圍也是留才的重要指標，根據永慶房屋內部調查，新世代房仲新鮮人在職場上重視和同事之間的溝通，永慶房屋強調團隊合作、同事互相支援的工作模式。塗振宏分享，每位新人從報到的第一天就有專屬師父帶領，幫助加速融入團隊，建立合作默契。此外，總部也透過開發科技工具APP、不動產稅法諮詢，與第一線經紀人有密切的互動，提升經紀人工作效率，從總部到各門店團結一心、尊重彼此專業，創造出共融企業文化。

塗振宏表示，尊重員工多元的想法、接納不同的聲音，讓員工在工作中實現自我，企業才能持續壯大、留住優秀人才，未來也會持續聽取員工的意見，優化人資政策。永慶房屋擴大招募，除了有房仲經紀人外，還有資訊工程師、數位行銷等多元職缺，歡迎來自不同領域的求職者，加入永慶房屋的行列，在這裡找到屬於你的職涯舞台。