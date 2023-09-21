台北市松山區一間蔬果行昨日不慎賣出浸泡老鼠藥的地瓜，所幸最後找到購買民眾，並追回有毒地瓜。台北市衛生局今表示，誤賣有毒產品已違法，後續將約談業者，如確認誤賣屬實，將依《食品安全衛生法》開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

蔬果行郭姓負責人今在臉書社團發文說明，20日晚上交班時，員工不慎將1包被浸泡在毒藥中的地瓜放到銷售台，導致1位顧客不慎購買這包有害品，事發後店裡立刻採取行動，報警並通知相關社團，最後成功追回唯一一包毒地瓜。

郭姓負責人承諾，未來將採取3項措施，確保未來不會再發生類似事件，包含加強交班流程，確保每一位員工仔細檢查並確認銷售台每一樣商品都安全；取消使用毒物，不會再針對產品使用有害物質；定期檢查水果及其他商品，確保所有商品符合嚴格品質標準。

北市衛生局食品藥物科長陳怡婷表示，今早已派員到該蔬果行了解事件發生緣由，並輔導業者如何正確使用環境用藥，也告知業者調配、使用化學藥劑，應與食品做區隔且做明顯標示，避免不知情人士誤用，已要求限期改善，複查不合格將可依違反食安法開罰6萬元至2億元罰鍰。

陳怡婷指出，誤賣有毒產品已經違反食安法第15條規定，後續將約談業者，如果確認誤賣屬實，將開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。