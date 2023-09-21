沙灘上被流浪犬啃食的綠蠵龜卵剩下空殼，初判小海龜已成形2至3周。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東蘭嶼流浪犬及家犬趴趴走，不時傳出追車、傷人等事件，甚至危害保育類綠蠵龜生存，近來有民眾在沿海沙灘驚見海龜卵窩裸露，且有大量未孵化的卵遭犬隻啃食精光，畫面令人痛心，憂心「再沒幾年蘭嶼就沒有綠蠵龜了」。

蘭嶼綠蠵龜也有蛋蛋危機 浪犬刨挖啃食卵窩剩空殼

蘭嶼沙灘上滿是支離破碎的綠蠵龜卵，初判小海龜已成形2至3周，目睹慘狀的張姓民眾表示，原本埋在沙地的綠蠵龜卵窩，受先前海葵颱風強降雨沖刷，部分表面露出，遭流浪犬刨挖後，叼在嘴裡玩弄甚至啃食。

台東蘭嶼是保育類海洋生物「綠蠵龜」的重要產卵棲地之一，近年卻屢傳生態危機，除了環島公路路燈光害，錯引小海龜趨光爬向陸地，導致高溫曝曬、路殺而亡外，流浪犬也成為致命殺手，不僅毀窩啃卵、玩弄擱淺小海龜，就連上岸產卵的母龜，也被犬吠聲嚇退，面臨生態浩劫。

蘭嶼流浪犬衍生社會問題，追車傷人、襲擊家畜等攻擊事件頻傳，過去鄉公所接獲通報捕抓送往動物防疫所，自零撲殺政策上路後，僅能加強辦理絕育作業，以及勸導飼主落實家犬管理，否則依法處置。

蘭嶼鄉公所農業課課長賴素暉表示，大部分遊蕩的犬隻都是有人飼養的，但多數飼主採取放養，攻擊海龜和破壞龜卵的情形並非常態，由於目前無安置流浪犬的空間和管理人力，難強制捕抓。