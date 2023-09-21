日本傑尼斯事務所月初承認已故創辦人強尼喜多川犯下性侵，喜多川的外甥女藤島茱莉景子請辭社長一職，由「少年隊」東山紀之接任社長，傑尼斯結束記者會後，木村拓哉就在IG引用喜多川的口頭禪，被解讀是在護航喜多川，引發外界反彈，木村拓哉因此丟了麥當勞和汽車廣告，甚至連新戲《教場》特別篇也傳出停拍。

木村拓哉發文引用喜多川的口頭禪「show must go on」，被解讀是在護航喜多川遭炎上，儘管事後緊急已刪文，仍擋不住負評，代言的麥當勞、日產汽車都宣布不和他續約，而木村拓哉主演的新戲《教場》特別篇原定在明年春天播出，近日即將開拍，如今卻傳出延後拍攝；對此，電視台則表示製作出問題，將透過重新檢視製作時程來解決，一切都是為了讓作品更好。

不只木村拓哉衰事連連，受喜多川性侵醜聞影響，已有不少廠商都表態不任用傑尼斯藝人，而日媒也以「雪崩式」來形容傑尼斯藝人「被封殺」的情勢。

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