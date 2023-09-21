俄烏戰爭開打至今已超過18個月，仍遲遲看不到盡頭，也讓部分支持烏克蘭的國家開始產生懷疑。波蘭總統杜達形容，烏克蘭有如「溺水者」，不僅自身處境危險，也可能把伸援者拖下水，雙方因穀物出口爭議陷入僵局。而最大盟友美國也傳出軍援經費在國會「卡關」，兩黨無法達成共識，最快下個月起就無法再向烏克蘭提供武器。

綜合路透、美聯社、《國會山莊報》等報導，美國眾議院議長麥卡錫將在今（21）日會晤烏克蘭總統澤倫斯基，預計將針對武器援助等議題進行討論。麥卡錫表示，他不否認俄羅斯的暴行，但美國政府必須為納稅人負責，所以他想問問澤倫斯基，關於「獲勝」是否有任何計畫，並要求烏克蘭為這些花掉的錢「負起責任」。

拜登上個月向國會提出「增援烏克蘭」的預算案，包含武器及人道援助，總金額高達240億美元（約新台幣7724億元）。這也是繼去年450億美元軍援之後，拜登政府再次提出增援要求，倘若無法通過，下個月起烏克蘭將無法再獲得美國的武器。

烏克蘭總統澤倫斯基去年12月旋風式訪美，並在國會發表演說，受到兩黨議員熱烈歡迎。（資料照／美聯社）

《紐約時報》指出，麥卡錫正面臨龐大的政治壓力，近幾個月來，有1/3共和黨眾議員主張縮減烏克蘭軍援，甚至威脅杯葛一切與烏克蘭援助相關的「空頭支票」，否則就要把麥卡錫趕下台。

麥卡錫自己表示，希望國會能就增援烏克蘭一事單獨討論，不要和其他政府優先事項綁在一起，不過民主黨卻持相反立場。

這樣的衝突也表現在接待澤倫斯基的態度上。在以共和黨居多數的眾議院，麥卡錫拒絕為澤倫斯基召開論壇，改安排兩人私下會面；參議院則將全員與澤倫斯基進行閉門會議，聽取他對戰事的說明。相較於去年底，澤倫斯基到訪時，參眾兩院集體向他歡呼致敬，可說是有天壤之別。無論如何，澤倫斯基都必須再次證明持續援助的必要性，而且他的時間並不多。