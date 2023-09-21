賴冠宇選手以獨特創意與技藝獲國際評審團肯定，他將在11月代表台灣前往馬來西亞參加亞太區總決賽。（開元食品提供／朱世凱台北傳真）

「2023 MONIN Coffee Creativity Cup咖啡創意大賽」是國際創意調飲的指標型賽事，今年首度在台灣舉辦區域賽，由法國糖漿品牌MONIN和開元食品攜手操辦，邀咖啡好手齊聚一堂，以MONIN風味齊全且天然的優勢，結合璞珞珈琲、戀職人鮮奶等優質商品展現咖啡調製技巧，經過整天較量，最終由賴冠宇奪冠，他也將在11月代表台灣前往馬來西亞參加亞太區總決賽。

此次大賽評審邀請前馬來西亞精品咖啡協會主席LS YIP、華人首位義式咖啡國際賽冠軍莊宏彰、世界頂尖調酒大賽台灣冠軍余瀚為等人，審核風味、創意和技術。共同主辦單位開元食品表示，MONIN咖啡創意大賽為專業咖啡師提供一個競技交流平台，冠軍選手不僅能獲3萬獎金和獎盃，還將代表台灣參加亞太區總決賽，與亞太地區的各國專業技師同場較勁。

多位好手的創意碰撞下，最終賴冠宇以MONIN的梅酒風味糖漿為靈感，融入台灣二十四節氣元素打造的無酒精特調「穀雨-梅梅李咖啡」、「秋分-伊索比亞琴酒咖啡」奪下台灣大賽冠軍， 賴冠宇表示，賽前花很長時間準備，很開心有這樣的國際競賽平台能交流學習，也盼於決賽再奪好成績。飲酒過量有害健康。