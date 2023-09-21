縣府秘書長陳斌山等人聽取解說。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府文化觀光局執行出磺坑再造歷史現場，9月21日起於出磺坑礦場辦理出磺坑再造歷史現場2.0第二階段成果展《全員工事中》系列活動，苗栗縣政府秘書長陳斌山為活動揭開序幕，希望藉由展覽及推廣、生態旅營等活動，帶社會大眾探索出磺坑的獨特風貌。

縣府文觀局多年來與中央、中油公司共同努力，將出磺坑北寮共7棟歷史建築群全數修復完成，目前正執行文化景觀區內最後一棟歷史建築「南寮13號宿舍」修復工程，以及北寮木工廠與整體文化景觀風貌進行全面性修復工作。

為解開油礦生產與生活區域的秘辛，苗栗出磺坑再造歷史現場2.0第二階段成果展，以《全員工事中》核心，9月21至24日在苗栗公館鄉出磺坑礦場登場，由修復工作報告書執行團隊，透過於6號處長宿舍的「工地文件展」展示出磺坑南、北寮工程之修復過程及古蹟歷史建築修復哲學，並藉由展示設計，帶領民眾認識修復構件、材料與修復哲學，揭秘文化資產修復過程。

此外，這次成果展中更開放目前正在修復中、工程進度最適宜了解修復特色的「南寮13號宿舍」、「北寮木工廠」，呈現修復文化資產的工序；同時規畫豐富多元的文化資產教育推廣活動及礦業歷史散步道生態旅遊活動，以及深入修復現場工地導覽活動，落實文化資產教育。

縣府秘書長陳斌山、文化部文化資產局主秘張祐創、議員徐筱菁、孫素娥、楊明燁、曾玟學助理、中油探採事業部執行長湯守立、文觀局副局長黃智群、公館鄉長何在鑫以及地方各級民意代表等人，20日共同為「全員工事中」系列活動揭開序幕，揭秘文化景觀修復過程。

陳斌山表示，出磺坑是苗栗重要地標，保存著老油人的記憶，縣府在文資局以及中油公司的支持及經費補助下，透過出磺坑再造歷史現場1.0、2.0計畫及成果展，要讓全國了解到出磺坑的歷史，再現昔日輝煌，更希望能成為休憩遊玩的首選，邀請全國民眾一起到苗栗親自感受出磺坑的獨特風貌。

文化部文化資產局主秘張祐創指出，苗栗縣政府文觀局團隊在苗栗出磺坑再造歷史現場計畫中，充分體現並且掌握再造歷史現場的意義，不但修復以前的設施，還辦了很多活動，讓民眾參與並真正感受到過去那段歷史，此次的成果展則要讓民眾了解修復過程的辛苦，感謝苗栗縣政府的協助與努力，期待未來出磺坑的歷史能被更多人知道，共同保存珍貴的亞洲第一口井、探採設施、纜車等相關的設備以及最重要的歷史文化。

文觀局副局長黃智群說，目前北寮的7棟歷史建築群都已經修復完成，現場除了能了解老油人當初的工作環境，更能透過現場歷史建築想象當時的風貌及歷史，今年透過苗栗出磺坑再造歷史現場2.0第二階段，將展現不一樣的面貌，以匠師的角度讓大家共同參與。

副局長黃智群表示，另外修復完成的6號處長宿舍規畫工地文件展，現場保存修復的重要工具等，結合互動設施讓民眾了解修復過程；在工地導覽部分包含南寮13號宿舍、北寮木工廠，其中可以看到還在修復中的13宿舍，從中了解修復過程中的注意事項、修復哲學，進而思索古蹟保存、活化的方式與重要性。