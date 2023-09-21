台南市政府勞工局邀集30家友善身心障礙者的廠商，23日將在善化區文康育樂中心舉辦身障就業博覽會，提供超過500個工作機會，職缺類型包含製造業、服務餐飲業、保全業、觀光旅館業、清潔業等，現場也將有身心障礙者人力銀行到場設攤，媒合身障朋友找工作。
勞工局長王鑫基表示，台南不只是少數持續會辦理身障就業博覽會的縣市，更全台唯一建立專屬的「身心障礙者人力銀行」，幫身障朋友找頭路，也幫廠商找身障人才。
王鑫基說，此次身障就業博覽會提供572個職缺，包括現場設攤32家提供403職缺，如璨揚企業、福爾摩沙遊艇酒店、台灣穗高、京城銀行及台南紡織等，以及還有39家知名企業台積電、全聯、壽司郎、晶元光電等，也透過代徵方式提供169個職缺。
勞工局就業促進科科長沈淑敏補充，活動現場除徵才攤位，同時也提供各類身心障礙職訓體驗、職務再設計就業輔具體驗、免費履歷健檢，透過各種體驗、諮詢，發掘適合自己的就業方向和優勢。當日亦提供接駁車及復康巴士，往返善化火車站與會場接送，歡迎民眾多加利用。
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