兩性專家苦苓近日在謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》探討「危險的婚姻關係好難解 分居、開放式關係真能長久？！」他坦言經歷婚姻的危機3階段，直到二婚後才懂每天說「我愛你」的重要性。

有過兩次婚姻的苦苓坦言，說不出「我愛你」就代表婚姻有問題，他點出婚姻出現變化的危機3階段，分別是分床、分房、分居，「分床等於隔著台灣海峽，到分房根本就是住在兩個星球」，他也表示婚姻必須有儀式化，就像牽手、睡同張床，不然怎麼床頭吵床尾和。

資深媒體人許聖梅以香港藝人黃秋生的婚姻為例，表示黃秋生與元配婚後育有2個兒子，但因個性不合分居多年，黃秋生曾被拍到跟小三十指緊扣甚至非婚生子，他也公開透露夫妻二人私下有簽離婚協議書，但考慮到小孩沒有公開。近年黃秋生來回台港二地工作，曾被拍到與其他女性舉止親密的畫面，某次在台灣受訪時聊到自己的婚姻狀態，「在香港工作時就回太太家住，都60歲了沒有分手問題，現在兩人很好。」

苦苓也對此提出自己想法，表示愛情的麻煩就是獨佔性，大家要的都是「只愛」不是「最愛」，他甚至提出：「如果反過來問黃秋生，你能接受對方這種做法嗎？」苦苓經營第二次婚姻做好許多準備，「我比我老婆大十歲，早早買好長照險，房子是登記老婆的名字，保險買了一堆，我不希望我老了後老婆還要辛苦照顧我。」