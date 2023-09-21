士林地院審理「台版柬埔寨」詐騙團案，檢方二波起訴的首腦「藍道」杜承哲、薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等人，月底羈押期將屆，本周陸續開羈押庭，法官認定均有逃亡與串滅證之虞裁定4人延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

第一波起訴「Ｓ姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人，士林地院定11月22日宣判，將就私刑拘禁致死等罪，被告認罪與否判處適當刑度。第二波起訴的被告，包含杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。士院陸續提訊洪俊杰、杜承哲、薛隆廷、王昱傑，洪等人均希望能交保。

杜等4人僅坦承部分犯行，然而，依同案被告的供述、證人證詞，並經勾稽相關證物，可認4人涉嫌發起犯罪組織、洗錢罪、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁、私行拘禁致死、攜帶兇器強盜等罪，且嫌疑重大，又私行拘禁罪屬於本刑最輕5年以上之罪，可認有逃亡之虞。

法官認定杜承哲等4人，在檢方首波起訴後仍潛逃在外，見媒體大肆報導，杜承哲、王昱傑、洪俊杰並未收斂仍再度犯案，有反覆實施之虞，決定裁定杜等4人均羈押禁見。

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