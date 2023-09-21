一名女網友日前坐公車回家，遇到有男生坐她旁邊腿張開開，佔走她1/4的座位，還越坐越開，女網友為了不碰到他，只縮在角落，擠到腿快抽筋，但男生的腿還是碰到她，貼文PO出後引發討論，事後也有許多女生表示，真的很多男的故意把腿張開摸她大腿，講了也不聽，直呼「有夠噁心」。

原PO在Dcard抱怨坐公車回家時被旁邊腿開開的男生擠到快抽筋受不了，還碰到她大腿。之後許多妹子紛紛跳出來說也遇到一樣的狀況，分享遇到男生故意腿張開開擠她的變態騷擾經驗，「上次搭車也有阿伯坐走我的位置三分之一了，腿已經貼到我腿上，叫他過去一點，他馬上移但沒多久又偷移回來，有夠噁心」。

還有人表示，「我之前在火車上也遇到過這種腿開開，還越開越大碰到我的腿的怪人」、「同感！昨天坐公車對面的先生也是腿張超開，還一邊抖腳，伸長到把我腳旁邊把我圍住，真的很噁」、「通常正常人碰到就會收斂了」、「我都把書包往座位插中間」。

也有人質疑，「當下就應該講出你的不滿」，但有人擔心若遇到怪人講了會吵起來，甚至可能被攻擊，為了安全才忍住不講。